گلایه امام جمعه زابل از بوی نامطبوع آب و کیفیت پایین نان در سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل گفت: امنیت واقعی از مسیر استقلال و همبستگی اسلامی حاصل می‌شود و هیچ حمله، ترور و تجاوز و وحشی گری از سوی رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی آمریکا صورت نمی‌گیرد.

امام جمعه زابل افزود: حمله اخیر این رژیم به قطر با هدف ترور رهبران حماس نشان داد که مذاکره یک تله سیاسی است و حتی متحدان آمریکا نیز از حملات سگ هار صهیونیستی در امان نبوده و نیستند.

وی تأکید کرد: تنها راه مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی، همبستگی میان کشورهای اسلامی و اتحاد منطقه‌ای است.

خطیب جمعه زابل اظهار داشت: بوی نامطبوع و طعم نامطلوب آب آشامیدنی در سیستان آزاردهنده است و مسئولان آبفا باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند. همچنین کیفیت پایین نان برخی نانوایی‌ها نارضایتی مردم را به دنبال داشته که نیازمند اصلاح فوری است.

وی خاطرنشان کرد: چه از مسیر دیپلماسی و پیگیری حقابه هیرمند و چه از طریق انتقال آب از دریای عمان و چه روش‌های دیگر، باید اقدامات جدی و رایزنی‌های مستمر وزارت امور خارجه با دولت افغانستان در دستور کار قرار گیرد.

آسیب‌های افزایش بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در منطقه سیستان

حجت‌الاسلام والمسلمین پوراندخت همچنین درباره گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زابل هشدار داد گفت: افزایش بی رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب آسیب به کسب‌وکارهای خرد و بیکاری جوانان سیستانی شده است. شهر زابل بیش از این ظرفیت برای ایجاد چنین فروشگاه‌های ندارد و مسئولان باید چاره اندیشی کنند؛ چرا که سرمایه‌گذاران آن‌ها غیر بومی‌اند و اشتغال و منافع مردم و ساکنین منطقه را تضعیف می‌کنند.