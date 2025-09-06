پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی و منصور بیجار نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت پیامبر رحمت و آغاز هفته وحدت پیام مشترک منتشر کردند.

متن پیام به شرح ذیل می‌باشد:



بسم الله الرحمن الرحیم

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ

(سوره فتح، آیه ۲۹)

️نام‌گذاری هفته وحدت در ایام ولادت حضرت ختمی مرتبت سیدالأنبیاء و المرسلین محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، یادآور ابتکار ارزشمند امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) و بینش قوی ایشان است که ضروری‌ترین نیاز جامعه اسلامی را مورد نظر قرار داده و توجه همه مسلمانان عالم را به این امر مهم جلب کردند.

️پیامبر اکرم (ص) تمام عمر خویش را برای تقویت بنیان جامعه اسلامی از مسیر گسترش اخلاق، ایثار و مدارا صرف کرد و با تجمیع قدرت مسلمانان و اتحاد و انسجام، سنگ بنای دین مبین اسلام و پایه‌های تمدن اسلامی را بنا نهاد.

️وحدت جامعه اسلامی به عنوان اولویت اصلی جهان اسلام و لازمه حفظ عزت، اقتدار، استقلال و بازیابی مجد و شوکت و احیا مجدد تمدن اسلامی، زمینه‌ساز رشد شکوفایی امت مسلمان و تقویت توان دفاع از حق در برابر دشمنان اسلام است. همانانی که امروزه از ضعف انسجام میان مسلمانان حداکثر سوءاستفاده را کرده و مظلومان فلسطین را در چنگال ظلم و ستم خود گرفتار نموده‌اند.

️اینجانبان ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت به همه مسلمانان عالم به ویژه مردم عزیز و ساکنان شریف، نجیب و صبور خطه سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی که در ایام اخیر به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی مصداق عبارت «اتحاد مقدس» رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفتند، از خداوند متعال مسئلت می‌نمائیم که به حق این وجود مبارک با نگاه لطف به جامعه اسلامی نظر کند و به همه ما توفیق الگو گرفتن از سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) در اتحاد و انسجام اسلامی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و نیاز روزافزون عطا کند.