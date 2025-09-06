  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۴۰

عفو بین‌الملل: عملیات اسرائیل در غزه فاجعه‌بارتر خواهد بود

عفو بین‌الملل: عملیات اسرائیل در غزه فاجعه‌بارتر خواهد بود

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر غزه پیامدهای فاجعه‌بارتری به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تأکید کرد که تهاجم نظامی (رژیم) اسرائیل می‌تواند به آوارگی صدها هزار فلسطینی منجر شود و رنج و مشقت مردم این منطقه را بیش از پیش عمیق‌تر کند.

این نهاد حقوق بشری همچنین با اشاره به شرایط انسانی در نوار غزه اعلام کرد که این منطقه هم‌اکنون با یک کارزار گرسنگی و نسل‌کشی مواجه است و (رژیم) اسرائیل رنج مردم فلسطین را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد.

در همین چارچوب، این سازمان خواستار آن شد که کابینه اسرائیل فوراً عملیات نظامی خود در شهر غزه را متوقف کند و به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند بماند.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که مقامات صهیونیست از حملات قریب الوقوع این رژیم در شهر غزه خبر می‌دهند؛ اقدامی که موجی از نگرانی و محکومیت را در میان کشورهای اسلامی و عربی نسبت به طرح‌های توسعه طلبانه و اشغالگرانه رژیم اسرائیل به دنبال داشته است.

کد خبر 6580759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها