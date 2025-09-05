یونیسف: بیش از ۷۰۰ هزار کودک در غزه از تحصیل محرومند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که کودکان نوار غزه از حق تحصیل محروم شده‌اند و مدارس به پناهگاه و خانه‌ها به ویرانه تبدیل گشته‌اند و دیگر هیچ مکانی برای یادگیری باقی نمانده است.

بر اساس اعلام یونیسف، بیش از ۷۰۰ هزار کودک در غزه از تحصیل رسمی محروم هستند. این وضعیت فاجعه‌بار آموزشی، آینده نسلی از کودکان فلسطینی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است.

بر اساس این بیانیه تعطیلی گسترده مدارس و تخریب زیرساخت‌های آموزشی، روند یادگیری را متوقف کرده و فشار روانی و اجتماعی شدیدی را بر کودکان و خانواده‌های آن‌ها وارد کرده است.

در همین رابطه مدیر سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در غزه و سودان، خواستار توقف فوری جنگ در غزه و اجازه خروج بیماران برای درمان شد.

وی افزود: ما از اسرائیل می‌خواهیم جنگ در غزه را متوقف کند و به کسانی که مایل به درمان هستند، اجازه دهیم به کرانه باختری و قدس شرقی خروج کنند.

وی تأکید کرد که گرسنه نگه داشتن ملت غزه نه تنها امنیت را برای صهیونیست‌ها به ارمغان نمی‌آورد، بلکه به آزادی اسرا نیز کمکی نخواهد کرد.

در همین حال، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پیش‌بینی کرد که با آوارگی فلسطینیان به جنوب نوار غزه، فاجعه در غزه تشدید خواهد شد. وی همچنین به مشکلات در ارائه خدمات بهداشتی در نوار غزه اشاره کرد.