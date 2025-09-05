مصر و اردن نسل کشی و آوارگی اجباری مردم غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر امروز در نیکوزیا در جمع خبرنگاران بر رد کوچ اجباری فلسطینیان تاکید کرد و اتفاقات غزه را نسلکشی توصیف کرد.
وی ابراز داشت که کوچ اجباری خط قرمز مصر است و قاهره اجازه وقوع کوچ اجباری فلسطینیان را نمیدهد.
عبدالعاطی افزود که کوچ اجباری به معنای از بین بردن مسئله فلسطین است و هیچ مبنای قانونی یا اخلاقی برای اخراج یک ملت از سرزمین خود وجود ندارد.
عبدالعاطی اتهامات نسلکشی را که سران مصر در ماههای گذشته علیه اسرائیل مطرح کرده بودند، را تکرار کرده و گفت که آنچه در غزه اتفاق میافتد، فراتر از تصور است و نسلکشی، کشتار جمعی و گرسنگی دادن به غیرنظامیان در غزه مشاهده میشود.
وزارت امور خارجه اردن نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی درباره کوچاندن فلسطینیان را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی میداند.
وزارت خارجه اردن با اعلام محکومیت این اقدام، به اظهارات خصمانه مقامات تندرو کابینه رژیم صهیونیستی در خصوص کوچاندن فلسطینیان، به ویژه سخنان اخیر نتانیاهو در مورد کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه، اشاره و تأکید کرد که این اظهارات، نقض قوانین بینالمللی به شمار میرود.
اردن کوچاندن فلسطینیان از سرزمینشان را به منزله یک جنایت جنگی دانست و تأکید کرد که با تمام توان در برابر آن خواهد ایستاد.
این وزارتخانه همچنین حمایت خود را از موضع مصر که با کوچاندن فلسطینیان از غزه و تلاش برای حذف مسئله فلسطین مخالف است، ابراز داشت.
جنگ نسلکشی تاکنون منجر به شهادت ۶۴ هزار فلسطینی شده است که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
