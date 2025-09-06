معاریو فاش کرد؛ اشغال شهر غزه جان ۱۰۰ نظامی صهیونیست را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، آلون بن دیوید، خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی معاریو فاش کرد که برآوردهای ارتش این رژیم نشان می‌دهد که اشغال کامل شهر غزه، هم روی زمین و هم زیر زمین، ممکن است حداقل جان صد نظامی صهیونیست را بگیرد و یک سال کامل طول بکشد.

وی توضیح داد که این ارزیابی که به اعضای کابینه رژیم صهیونیستی ارائه شده است، یک معادله دقیق نیست، بلکه ارزیابی احتمالی اولیه برای روشن شدن میزان پیچیدگی تصمیم گیری در این زمینه است و هیچ تضمینی مبنی بر اینکه این عملیات طولانی و سنگین با حذف جنبش حماس به اتمام برسد، وجود ندارد.

از سوی دیگر «آمیت هلیوی» عضو کمیته امور خارجی و امنیت کنست رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرد که جنبش حماس همچنان کنترل کامل بر نوار غزه دارد.

وی همچنین تأکید کرد که حماس امروز در اوج توانایی نظامی خود از نظر حجم مواد منفجره و شمار نیروهای رزمی قرار گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات اسرائیلی طی ماه‌های گذشته بارها مدعی تضعیف شدید توان مقاومت فلسطین شده بودند، اما اعتراف جدید هلیوی نشان‌دهنده ناتوانی ارتش صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خود در جنگ علیه غزه و توان بالای مقاومت با وجود گذشت نزدیک به دو سال جنگ است.