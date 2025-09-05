به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «استفان دوجاریک» سخنگوی آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل متحد، با صدور بیانیهای نگرانی خود را از تشدید حملات امروز رژیم صهیونیستی صهیونیستها به نوار غزه ابراز کرد.
وی در این بیانیه تصریح کرد که حملات اسرائیل به غزه در روز جمعه شدت گرفته که این امر به افزایش آسیب به غیرنظامیان منجر شده است.
دوجاریک، با اشاره به حملات اخیر، از آسیب دیدن چادرهای آوارگان در پی حمله ارتش اسرائیل به یک ساختمان بلندمرتبه در غزه خبر داد.
دوجاریک همچنین از اعلام ارتش صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن ساختمانهای بلندمرتبه بیشتر در غزه در آینده نزدیک، ابراز نگرانی کرد.
رژیم صهیونیستی به بهانه استفاده نیروهای مقاومت حماس از ساختمانها و برجهای بلند در غزه اعلام کرده که این ساختمانها را هدف قرار میدهد. ادعایی که منابع فلسطینی و شهروندان و ساکنان این ساختمانها آن را به کلی تکذیب کردهاند.
به نظر میرسد رژیم صهیونیستی با این اقدام به دنبال تشدید سیاست زمین سوخته در شهر غزه است و میخواهد این منطقه پر تراکم جمعیتی را به منطقهای بدون امکان زیست برای مردم تبدیل کند.
نظر شما