به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به وتوی مجدد ایالات متحده علیه قطعنامه مربوط به توقف جنگ در غزه اعلام کرد: «اینکه ایالات متحده به جای استفاده از نفوذ خود برای توقف فجایع غزه، بار دیگر از حق وتو سوءاستفاده کرده تا نسل‌کشی اسرائیل در غزه را پیش ببرد، از نظر اخلاقی اقدامی مشمئزکننده است.»

این سازمان افزود: «پیامدهای این وتو به‌ویژه برای فلسطینیان در شهر غزه ویرانگر است، جایی که اسرائیل کمپین نسل‌کشی بی‌سابقه‌ای به راه انداخته و با خشونت صدها هزار نفر از ساکنان را به مناطق ناامن و غیرقابل سکونت رانده است.»

عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حملات مداوم اسرائیل موجب نابودی سریع شهر باستانی غزه و میراث و هویت فلسطینی آن شده است.»

در بیانیه این سازمان آمده است: «دولت آمریکا بی‌توجهی مرگباری نسبت به بقای فلسطینیان در غزه نشان داده است. تاریخ هرگز نخواهد بخشید که آمریکا به‌تنهایی در برابر جامعه جهانی ایستاد و اسرائیل را به ادامه نسل‌کشی ترغیب کرد.»