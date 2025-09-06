ضرورت تشکیل کمیته نشاط اجتماعی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی پیش از ظهر در جلسه قرارگاه جهاد تبیین اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های اساسی امروز جامعه، حفظ انسجام اجتماعی است و بدون برنامه‌ریزی دقیق و مدل‌های کاربردی، این امر تحقق نخواهد یافت.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی افزود: طراحی مدل‌های علمی و عملیاتی متناسب با واقعیت‌های روز جامعه ضروری است تا بتوان از طریق آن به تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی دست یافت.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و حلقه‌های میانی را ظرفیتی عظیم در این مسیر عنوان کرد و گفت: باید از تمامی توانمندی‌های موجود برای تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم استفاده کرد و در این میان، توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است.

آیت‌الله شعبانی همچنین با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته نشاط اجتماعی تصریح کرد: تجربه برگزاری برنامه‌های گسترده خانواده‌محور در همدان، افزون بر ارتقای نشاط عمومی، نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: انسجام اجتماعی از اصول بنیادین جامعه اسلامی است و تحقق آن نیازمند سناریوهای عملیاتی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای رسمی و مجموعه‌های مردمی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در چارچوب قرارگاه جهاد تبیین، بر استمرار نشست‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی استان در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف جهاد تبیین تأکید کرد