به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی بعدازظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر استان، با قدردانی از تلاش‌های داوطلبان این نهاد مردمی، وحدت و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام دانست و اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، هماهنگی و کار جمعی است و داوطلبان هلال‌احمر تجلی عملی این ارزش‌ها هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فعالیت داوطلبانه افزود: حضور در میدان خدمت بدون چشم‌داشت، نشان‌دهنده اخلاص، روحیه جهادی و باور عمیق به مسئولیت اجتماعی است و کار بزرگی که امروز شاهد آن هستیم، تنها در سایه انسجام و حرکت هماهنگ شکل گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه فعالیت‌های جمعی منسجم، منشأ اثرگذاری پایدار در جامعه است، تصریح کرد: اگر هر فرد به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، چنین نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد؛ آنچه امروز شنیده شد، صدای وحدت بود و کشور ما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر به این وحدت نیاز دارد.

امام‌جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت تقویت نشاط اجتماعی گفت: یکی از مطالبات جدی مردم از مدیران و مسئولان، ایجاد امید، آرامش و شادی در جامعه است و لازم است تصمیم‌سازی‌ها به سمت تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی سوق داده شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور در استان همدان، توجه دولت به مدیریت محله و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: مشارکت گسترده مساجد استان در این طرح‌ها می‌تواند الگویی موفق برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی بخشی از مشکلات اجرایی باشد.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و درمانی، خاطرنشان کرد: مدیریت کارآمد همراه با استفاده از ظرفیت مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌ها و عبور از مشکلات دارد.

وی در پایان، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر را مایه افتخار استان همدان خواند و گفت: خدمت بی‌منت شما ادامه مسیر شهداست و نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کند.