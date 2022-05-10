عملکرد ما در جریان سازی ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله شعبانی موثقی سه شنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان همدان، با اشاره به جایگاه و اهمیت روابط عمومی در نهادها و ادارات، اظهار کرد: در چارت دفتر نماینده ولی فقیه، روابط عمومی هم جز معاونت‌ها محسوب می‌شود و هم عضو شورای معاونین است و در اکثر جلسات بنده نیز حضور دارد.

وی افزود: بنده تعجب می‌کنم که با وجود فضای ارتباطی و رسانه‌ای در دنیا، روابط عمومی‌ها در ادارات به عنوان معاونت تعریف نشده‌اند بنابراین، می‌توان گفت جایگاه روابط عمومی در سازمان‌ها در خور شأن نیست.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه اگر مدیری فضای رسانه‌ای و ارتباطات را به درستی بشناسد، حتماً خودش به سمت تقویت جایگاه روابط عمومی حرکت می‌کند، گفت: روابط عمومی در رابطه با کلمات و واژه‌هایی که در جلسات مطرح می‌شود، به لحاظ آشنایی که با فضای رسانه‌ای دارد، می‌توان در ادبیات گفتاری مسئول تأثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه لازم است تقویت جایگاه روابط عمومی در ادارات استان پیگیری شود، مطرح کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جنگ امروز، جنگ روایت‌ها است و لذا توجه و حرکت در مسیر تحقق جهاد تبیین بسیار ضروری است.

رئیس شورای حوزه استان همدان تصریح کرد: در برابر برخی از مشکلات و مفاسدی که گاهاً مطرح می‌شود، که دشمن سعی در برجسته کردن آن دارد، نقش روابط عمومی‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه بیان دستاوردها و سلامت دستگاه‌ها یکی از وظایف روابط عمومی‌ها است، خاطر نشان کرد: روابط عمومی‌ها ضروری است تا میزان کارآمدی مجموعه‌های خودشان را ارائه دهند، موضوعی که در اعتماد سازی و تقویت سرمایه اجتماعی تأثیر گذار است.

حجت الاسلام و المسلمین شعبانی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم بیان درست دستاوردها، وجود فاصله‌ای است که بین روابط عمومی با مدیران وجود دارد، اظهار کرد: البته نیازمند انسجام بین اعضا شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان نیز هستیم، چرا که در فضای اطلاع رسانی استان، جریان سازی دارای اهمیت بالایی است.

نماینده ولی فقیه در همدان با بیان اینکه متأسفانه عملکرد ما در عرصه جریان سازی و گفتمان‌سازی ضعیف بوده است، یادآور شد: این اتفاق نشان می‌دهد که انسجام و ارتباط بین روابط عمومی‌ها نیز ضعیف بوده است.

وی با تاکید بر اینکه جریان سازی صرفاً اطلاع رسانی صرف نیست، گفت: جریان سازی به این معنی است که فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه اگر این ارتباط قوی‌تر باشد، حتی در حل معضلات مردم نیز می‌تواند مؤثر باشد، خاطر نشان کرد: با وجود ایجاد این انسجام، زمانی که مردم به هر یک از ادارات مراجعه کنند، می‌توان با استفاده از این ارتباط، به رفع مشکلات مردم نیز کمک کنیم.