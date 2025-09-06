بازار داغ شایعات درباره آیفون ۱۷ با شمارش معکوس برای رونمایی آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تا چند روز دیگر سری آیفون ۱۷ طی مراسمی رونمایی می شود. معرفی این سخت افزار در نهم سپتامبر ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی آمریکا انجام می شود. جدیدترین موبایل های آیفون با ویژگی های نوین پیش نصب شده iOS۲۶ ارائه می شوند. در کنار آن ویژگی های جدید آیفون نیز رونمایی می شوند اما تا آن روز فقط می توان گمانه زنی ها درباره این سری را بررسی کرد.

طبق شایعات موجود پیش بینی می شود آیفون ۱۷ ایر بسیار نازک باشد و یک باتری با آند سیلیکونی برای تراکم انرژی بالاتر در مقایسه با باتری های گرافیتی در آیفون های فعلی باشد. موبایل جدید همچنین محفظه خاص سیم کارت ندارد و به جای آن مجهز به فناوری eSIM خواهد بود.

مدل های دیگر اپل نیز با دوربین هایی عرضه می شوند که وضوح بهتری دارند و دلیل این امر بهینه سازی الگوریتم های نرم افزاری است. این امر احتمالا قابلیت بزرگنمایی را فراتر از محدودیت زوم اپتیکال 5برابری آیفون پرو فعلی بالا می برد.

البته شایعات مذکور توسط اپل تایید نشده اند. از سوی دیگر مارک گورمن خبرنگار بلومبرگ که بیشتر اوقات منبعی معتبر درباره افشاگری موبایل های آیفون است، اعلام کرده بود آیفون ۱۷ ایر مجهز به تراشه A۱۹ خواهد بود و فقط یک لنز دوربین خواهد داشت. همچنین احتمالا مودم ساخت اپل که در آیفون ۱۶e ارائه شود نیز در آن به کارمی رود. در گزارشی دیگر اشاره شده بود نسخه ایر قابی تیتانیومی خواهد داشت. اگر این گزارش صحت داشته باشد، موبایل سبک وزن مذکور تنها دستگاه این سری خواهد بود که از فلز مذکور در آن استفاده شده است. پیش بینی می شود قاب دستگاه های آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرومکس از آلومینیوم ساخته شود که بسیار سبک تر از تیتانیوم است.

نشریه مک رومرز نیز قبلا اعلام کرده بود باتری آیفون ۱۷ ایر فقط ۲.۴۹ میلیمتر ضخامت خواهد داشت که نصف ضخامت باتری آیفون ۱۷ پرو خواهد بود. همچنین ظرفیت باتری نسخه ایر ۲۸۰۰ میلی آمپر ساعت است. این نشریه در گزارشی دیگر اعلام کرده بود آیفون ۱۷ پرو قدرت سیگنال دهی بی سیم بهتری خواهد داشت که دلیل آن به روزرسانی طراحی آنتن است.