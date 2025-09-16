به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فون آٰرنا، اپل پس از ماهها آزمایش، سرانجام iOS ۲۶ و macOS Tahoe را منتشر کرد. این دو سیستمعامل با طراحی تازه و مجموعهای از قابلیتهای نوین عرضه شدهاند. همزمان، اپل پشتیبانی از نسخههای قدیمیتر سیستمعاملهای خود در سرویس iCloud را متوقف کرده است.
طبق بهروزرسانی صفحهی پشتیبانی اپل در ۱۵ سپتامبر، نام iOS ۱۰ و macOS Sierra از فهرست سیستمعاملهای پشتیبانیشده حذف شده است. از این پس تنها دستگاههایی که حداقل iOS ۱۱ یا نسخههای جدیدتر macOS را اجرا میکنند، قادر به استفاده از خدمات iCloud خواهند بود.
سرویسهای iCloud شامل iCloud Drive، iCloud Photos، iCloud Tabs، iMessage، Keychain و دیگر قابلیتهاست. توقف پشتیبانی از نسخههای قدیمی همزمان با عرضهی نسخههای جدید، بخشی از روند معمول اپل برای پاکسازی و بهروزرسانی خدماتش محسوب میشود.
