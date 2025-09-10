نازک ترین آیفون رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، مدل های سری آیفون۱۷ شامل نمایشگر بزرگتر و سیستم های بهینه دوربین و همچنین آیفون ایر بسیار نازک است.

سری آیفون۱۷ برای هماهنگی بیشتر با مدل‌های پرو، دستخوش تغییراتی شده است. این گوشی دارای صفحه نمایش کمی بزرگتر ۶.۳ اینچی است که در مقایسه با آیفون نسخه قبلی ۰.۲ اینچ افزایش یافته است. همچنین دارای صفحه نمایش ۱۲۰ هرتز است که نسبت به ۶۰ هرتز فعلی، ارتقاء قابل توجهی محسوب می‌شود. این گوشی همچنین دارای یک دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی است. این دستگاه رنگ های جدیدی نیز دارد.

به روزرسانی های نسخه پرو بیشتر مربوط به پشت دستگاه است. سه دوربین پشتی به شکل نواری مستطیلی هستند از یک لبه تا لبه دیگر دستگاه امتداد می یابد. فلش، حسگر نور و میکروفون در قسمت راست دستگاه قرار گرفته اند.

قیمت پایه آیفون ۱۷ از ۷۹۹ دلار شروع می شود و جالب آنکه نسخه پایه آن نیز حافظه ۲۵۶ گیگابایتی دارد. این درحالی است که نسخه پایه آیفون ۱۶ با قیمت ۶۹۹ ددلار از ۱۲۸ گیگابایت شروع می شود. قیمت مدل پرو نیز ۱۰۹۹ و مدل پرو مکس ۱۱۹۹ دلار است.

هرچند تمرکز اصلی این مراسم روی دستگاه های آیفون بود اما اپل قاب های جدید را نیز معرفی کرد. این قاب های جدید که TechWoven نامیده می شوند از موادی با کیفیت بالاتر نسبت به سری قاب FineWoven که در ۲۰۲۳ میلادی ارائه شد، ساخته شده اند.

اما در این مراسم از دستیار صوتی سیری مجهز به هوش مصنوعی جزئیاتی اعلام نکرد و به همین دلیل از گوگل و دیگر رقبایش عقب تر است. اما مهم ترین دستگاه این مراسم معرفی آیفون ایر یا نازک ترین آیفون بود که جایگزین آیفون پلاس شد.

این دستگاه ضخامت ۵.۶ میلیمتر دارد و ۰.۸ اینچ نازک تر از آیفون های فعلی است. همچنین نمایشگر آیفون ۱۷ ایر ۶.۶ اینچ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ProMotion است. این موبایل فقط eSIM دارد که به نازک شدن دستگاه کمک می کند.

همچنین اپل پس از دوسال انتظار اپل واچ اولترا۳ را معرفی کرد که شارژ سریع تر، پشتیبانی از نسل پنجم اینترنت همراه و ارتباطات ماهواره ای را دارد. این ساعت شامل یک نمایشگر بزرگتر است. با این وجود یکی از جالب ترین به روزرسانی های اپل برای ساعت های هوشمند اولترا۳ و سری ۱۱ به کاربردن قابلیت های رصد فشار خون است. اگر سطح فشار خون بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، این ویژگی به کاربر هشدار می دهد.

نسل سوم اپل واچ SE به روز رسانی قابل توجهی دریافت نکرد.

در کنار این موارد ایرپاد پرو۳ نیز با قیمت ۲۴۹ معرفی شد که شامل ایربادهای کوچک تر، بهبود صوت و قابلیت جدید حسگری ضربان قلب معرفی شد. این دستگاه مجهز به فناوری ترجمه زنده است که با کمک اپل اینتلیجنس فعال می شود تا کاربران بتوانند زبان های خارجی را به طور واقعی ترجمه کنند.