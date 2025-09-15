آیفون ۱۸ بدون Face ID ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، هنوز یک هفته از آغاز فروش سری آیفون ۱۷ نگذشته که شایعات درباره پرچمدار بعدی اپل در رسانه های مختلف ظاهر شده است. یک افشاگر چینی با نام کاربری Setsuna Digital گزارش داده آیفون ۱۸ که در ۲۰۲۶ میلادی رونمایی می شود احتمالا جزیره دینامیک کوچک تری نسبت به سری قبلی خواهد داشت اما احتمالا یکی از مورد انتظارترین به روز رسانی های طراحی در آن حذف می شود.

در این افشاگری ادعا شده اپل مشغول فعالیت است تا بریدگی جزیره دینامک را کوچک تر کند. این ویژگی هم اکنون حسگرهای شناسایی چهره(Face ID) و دوربین سلفی را در خود جای داده است. اپل به جای حذف کلی ویژگی مذکور احتمالا یک نسخه فشرده تر از آن را آماده می کند. این احتمالا به معنای آن است که Face ID و دوربین سلفی زیر نمایشگر وجود نخواهند داشت. این درحالی است که گزارش های زیادی درباره ارایه این ویژگی ها منتشر شده بود.

شایعه مذکور با گمانه زنی ها درباره برنامه های ۲۰۲۶ اپل همخوانی دارد که براساس آن احتمالا تغییراتی در سری آیفون های آتی ایجاد و حتی نخستین دستگاه تاشوی شرکت نیز عرضه می شود. اما فناوری های زیر نمایشگر احتمالا تا آیفون ۱۹ ارائه نشوند.

افشاگر چینی تاکنون برخی اطلاعات معتبر را منتشر کرده از جمله اطلاعاتی درباره محفظه بخار سیستم خنک سازی آیفون ۱۷ که درست از آب درآمد. هرچند همه پیش بینی های آن درست نبوده است.

اما اگر چنین خبری صحت داشته باشد، در آیفون ۱۸ به جای باز طراحی شاهد بهینه سازی آن خواهیم بود. به نظر می رسد اپل با صبر و حوصله مسیر گذار به یک آیفون با نمایشگر تمام صفحه را طی می کند و از سوی دیگر رقبایش مانند سامسونگ همچنان در حوزه تولید موبایل های تاشو فعالیت می کنند. در حال حاضر یک جزیره دینامیک کوچک تر به نظر می رسد گامی بعد اپل به سمت ارائه نمایشگر جلویی پاک تر است.