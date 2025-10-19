آیفون ایر در بازار محبوب نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گزارشی جدید نشان می‌دهد موبایل گلکسی اس ۲۵ اج که برای طراحی نازک و باتری کوچک‌تر در مقایسه با دیگر مدل‌های اس ۲۵ مشهور است، با چالش‌هایی در حوزه فروش روبرو شده است. درنتیجه شایعه شد سامسونگ ساخت گلکسی اس ۲۶ اج در سال آینده لغو و گلکسی اس ۲۶ پلاس را جایگزن آن کرده که قبلاً تصور می‌شد دیگر تولید نخواهد شد.

اکنون وضعیت مشابهی برای اپل ایجاد شده و گزارشی جدید حاکی از آن است که آیفون ایر با وجود ظاهر ظریف، بسیار نازک و ویژگی‌های یک دستگاه پرچمدار فروشی کمتر از انتظارات داشته است.

طبق گزارش نشریه Elec پیش بینی می‌شود اپل تولید آیفون ایر را در سال جاری میلادی به دلیل تقاضای کمتر از انتظارات، حدود یک میلیون دستگاه کاهش دهد. نکته جالب آنکه این اقدام با استراتژی وسیع‌تر اپل برای آیفون به عنوان شرکتی که تصمیم دارد تولید آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرومکس را در کل دو میلیون دستگاه افزایش دهد، تضاد دارد. پیش بینی کل تولید سری آیفون ۱۷ به طور صعودی از ۸۸ به ۹۴ میلیون دستگاه برای اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی اصلاح شد که نشان دهنده اعماد به عملکرد کلی این سری دستگاه است.

هرچند طبق گزارش‌ها آیفون ایر طی مرحله عرضه اولیه در چین به سرعت به فروش رفت، اما استقبال از آن در بازارهای غربی کم‌رنگ‌تر بوده است. تحلیلگران معتقدند قیمت‌گذاری و مشخصات این محصول ممکن است جذابیت آن را محدود کرده باشد، زیرا به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان بیشتر آیفون ۱۷ را به‌خاطر ارزش و مدل‌های آیفون ۱۷ پرو را به‌خاطر سیستم‌های دوربین پیشرفته و ویژگی‌های لوکس‌تر ترجیح می‌دهند.

عملکرد نه چندان جالب آیفون ایر در بازار نشان دهنده روندی است که در سراسر صنعت موبایل هوشمند دیده می‌شود و دستگاه‌هایی با طراحی بسیار نازک به دلیل کاهش ظرفیت باتری و گزینه‌های کمتر دوربین، بیشتر اوقات با واکنش‌های متناقضی روبرو می‌شود.

ناظران بازار معتقدند اصلاحات اپل حاکی از واکنش استراتژیک است و یک عقب نشینی به حساب نمی‌آید. زیرا این شرکت همچنان روش خود برای ایجاد توازن بین نوآوری و انتظارات بازار را اصلاح می‌کند.