به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد که کشورش در صورتی که مورد حمله قرار گیرد، به «مبارزه مسلحانه» مبادرت خواهد ورزید.

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت در حالی که ونزوئلا «هنوز در مرحله مبارزه غیرمسلحانه» است، هر حمله‌ای باعث واکنش «کل مردم علیه تجاوز، چه محلی، منطقه‌ای یا ملی» خواهد شد.

وی در سخنان خود اضافه کرد: هیچ کوکائینی در ونزوئلا تولید نمی‌شود، این دروغ آمریکایی است، همانند دروغی که گفتند عراق سلاح کشتار جمعی دارد (و به همین بهانه به عراق حمله کردند). در مورد کاراکاس هم دروغ می‌گویند.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود که در واکنش به تشدید تنش‌ها میان این کشور و آمریکا در پی افزایش حضور نظامی واشنگتن در دریای کارائیب، برای بیش از ۸ میلیون نفر از شهروندان این کشور در قالب «شبه‌نظامیان ملی بولیواری» فراخوان داده شده است.

مادورو در جریان نشست با مقامات دولت و نیروهای مسلح این کشور که از شبکه تلویزیون دولتی این ونزوئلا پخش شد، گفته بود که «پایگاه قدرتمند متشکل از ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی که سال‌ها آموزش دیده‌اند نیز فراخوانده شده‌اند و بیش از ۸ میلیون نفری که در سازمان «شبه‌نظامیان ملی بولیواری» ثبت‌نام کرده‌اند، به آنها ملحق خواهند شد.

مادورو هدف از این فراخوان را تقویت قوای لجستیکی و سازمانی به منظور تضمین امنیت و دفاع از ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی عنوان و تاکید کرد که این فراخوان نخستین مرحله از روندی دنباله‌دار برای آماده‌سازی نیروهای مردمی است.

پیش‌تر و در پی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا پس از استقرار نیروهای آمریکایی در سواحل کارائیب به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلایی، دو فروند جنگنده اف -۱۶ این کشور بر فراز یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به پرواز درآمدند.

به نوشته رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی، این حادثه که پنتاگون مدعی وقوع آن در آب‌های بین‌المللی شده بود، تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس را تنها دو روز پس از حمله آمریکا به یک قایق متعلق به ونزوئلا و کشتن ۱۱ سرنشین آن، تشدید کرده است.