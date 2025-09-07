دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز به موضع گیری در خصوص تجاوز احتمالی کشورش به ونزوئلا پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص با طفره از پاسخ شفاف به خبرنگاران به جمله تکراری خود بسنده کرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا قصد حمله به ونزوئلا را دارد، گفت: بعداً خواهید فهمید.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا اخیراً تأکید کرده بود که کشورش در صورتی که مورد حمله قرار گیرد، به «مبارزه مسلحانه» مبادرت خواهد ورزید.

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفته بود در حالی که ونزوئلا «هنوز در مرحله مبارزه غیرمسلحانه» است، هر حمله‌ای باعث واکنش «کل مردم علیه تجاوز، چه محلی، منطقه‌ای یا ملی» خواهد شد.

وی در سخنان خود اضافه کرده بود: هیچ کوکائینی در ونزوئلا تولید نمی‌شود، این دروغ آمریکایی است، همانند دروغی که گفتند عراق سلاح کشتار جمعی دارد (و به همین بهانه به عراق حمله کردند). در مورد کاراکاس هم دروغ می‌گویند.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود که در واکنش به تشدید تنش‌ها میان این کشور و آمریکا در پی افزایش حضور نظامی واشنگتن در دریای کارائیب، برای بیش از ۸ میلیون نفر از شهروندان این کشور در قالب «شبه‌نظامیان ملی بولیواری» فراخوان داده شده است.

پیش‌تر و در پی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا پس از استقرار نیروهای آمریکایی در سواحل کارائیب به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلایی، دو فروند جنگنده اف -۱۶ این کشور بر فراز یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به پرواز درآمدند.