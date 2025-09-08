دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیرو در مرز کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بحبوحه تهدیدهای فزاینده آمریکا درباره حمله احتمالی علیه ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور از استقرار ۲۵ هزار نیرو در مرز کلمبیا و ساحل کارائیب خبر داد.
مادورو با اشاره به استقرار نیرو در این منطقه، گفت که این اقدام با هدف تقویت عملیاتهای واکنش سریع و حفاظت از امنیت ملی صورت گرفته است. وی تاکید کرد: هدف اصلی این بسیج نیرو، دفاع از تمامیت و امنیت ملی و مبارزه برای صلح است.
پیشتر آمریکا از اعزام و استقرار ۱۰ جنگنده دیگر در پورتوریکو به منظور انجام عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر خبر داده بود. رویترز مدعی شد که ونزوئلا برای مبارزه به قاچاق مواد مخدر، حضور نظامی خود را در ایالتهای ساحلی به شدت افزایش دهد.
ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا دراینباره گفت که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا «دستور داده است تا نیروهای بیشتری در منطقه گوآجیرو و ایالت سولیا و شبه جزیره پاراگوآنا در ایالت فالکون مستقر شوند» و اضافه کرد که این مناطق، «مسیر قاچاق مواد مخدر را تشکیل میدهند.»
به گفته وی، حضور نظامی ونزوئلا در جزیره «نووا اسپارتا» و همچنین ایالتهای «سوکره» و «دلتا آماکورو» نیز افزایش خواهد یافت. همچنین به گفته وی، ۱۰ هزار نیرویی که در ابتدا به ایالتهای سولیا و تاچیرا که با کلمبیا هممرز هستند، اعزام شده بودند، به ۲۵ هزار نفر افزایش خواهند یافت.
پادرینو افزود: هیچکس قرار نیست بیاید و کار ما را انجام دهد. هیچکس قرار نیست در این خاک قدم بگذارد و کاری که قرار است ما انجام دهیم را انجام دهد.
سطح تنشها بین ونزوئلا و آمریکا بهدنبال رویکرد جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور درباره آنچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوانده شده، بالا گرفته است.
