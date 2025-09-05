ترامپ نام وزارت دفاع را به «وزارت جنگ» تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با صدور فرمان اجرایی، دستور داد نام وزارت دفاع ایالات متحده به «وزارت جنگ» تغییر یابد.

وی مدعی شد که این تصمیم حامل پیامی از «قدرت و پیروزی» است.

ترامپ در ادامه به مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخت و مواضع خود را درباره جنگ اوکراین، پرونده غزه، روابط با هند و ونزوئلا اعلام کرد.



بحثی درباره تغییر حکومت ونزوئلا مطرح نیست



ترامپ تأکید کرد که بحثی درباره تغییر نظام در ونزوئلا انجام نشده است، اما واشنگتن اجازه نخواهد داد این کشور به محلی برای جرایم سازمان‌یافته و قاچاق تبدیل شود.



جنگ اوکراین مایه ننگ است



ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت که اوکراینی‌ها و روس‌ها هر هفته هزاران سرباز از دست می‌دهند و این وضعیت را «مایه ننگ» دانست و تاکید کرد که آمریکا در موضوع تضمین‌های امنیتی برای اوکراین کمک خواهد کرد اما اروپا باید زمام امور در این باره را به دست گیرد.



هند و خرید نفت از روسیه



وی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که آمریکا تعرفه‌های بسیار سنگین ۵۰ درصدی بر واردات از هند وضع کرده است و نسبت به ادامه خرید نفت روسی از سوی دهلی‌نو ابراز «ناامیدی» کرد.



جانبداری ترامپ از رژیم صهیونیستی و هشدار به حماس برای آزادی اسرا

ترامپ بار دیگر مدعی شد که حماس باید همه اسیران (رژیم) اسرائیل را آزاد کند و در این صورت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

وی افزود که مذاکرات عمیقی با حماس برای آزادی اسیران اسرائیل در جریان است و اگر این آزادی محقق شود، شرایط برای این جنبش بهتر خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی یکسویه برای جانبداری از رژیم صهیونیستی هشدار داد: اگر حماس همه اسیران اسرائیلی را آزاد نکند، وضعیت برای آنها دشوار و سخت خواهد بود، این دیدگاه من است و تصمیم نهایی با اسرائیل خواهد بود.

وی در ادامه به اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی بر سر سرنوشت اسیران اسرائیل اشاره کرد و گفت این مسئله کابینه تل‌آویو را در «شرایط دشواری» قرار داده است.

ترامپ همچنین احتمال داد و مدعی شد که برخی از ۲۰ اسیر اسرائیل ممکن است اخیراً جان خود را از دست داده باشند.



مجازات برای بازداشت اتباع آمریکایی در کشورهای دیگر



ترامپ همچنین فرمان اجرایی تازه‌ای امضا کرد که به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اختیار می‌دهد کشورهایی که اتباع آمریکایی را به‌طور غیرقانونی بازداشت می‌کنند، مجازات شوند.