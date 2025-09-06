  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

وقف؛ صدقه جاری و سرمایه ماندگار برای جامعه است

وقف؛ صدقه جاری و سرمایه ماندگار برای جامعه است

خلیل آباد- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خلیل‌آباد گفت: وقف در اسلام به عنوان صدقه جاریه جایگاه ویژه‌ای دارد و آثار آن تا نسل‌های آینده ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی عصر شنبه در دیدار با امام جمعه خلیل آباد که به مناسبت هفته وقف صورت گرفت، با اشاره به اهمیت و جایگاه وقف در اسلام اظهار کرد: وقف یک اقدام حسنه و صدقه جاریه است که ثواب آن همواره در کارنامه واقف باقی خواهد ماند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خلیل‌آباد افزود: وقف علاوه بر تقویت روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی، نقشی اساسی در توسعه فرهنگی، علمی و مذهبی جامعه ایفا می‌کند. بسیاری از مدارس، مساجد و کتابخانه‌ها در طول تاریخ از محل موقوفات ایجاد و اداره شده‌اند.

وی گفت: این سنت حسنه، پلی میان ثروتمندان و نیازمندان است و می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در زمینه فقرزدایی و کمک به درمان بیماران، نقش‌آفرین باشد.

به گفته حسینی، وقف نه تنها استقلال اقتصادی نهادهای فرهنگی و مذهبی را تضمین می‌کند، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری معنوی پایدار، آثار گسترده‌ای در جامعه اسلامی برجای می‌گذارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خلیل‌آباد افزود: موقوفات در این شهرستان بیشتر وقف بر عزاداری اهل بیت (ع) است و این موضوع نشان‌دهنده توجه مردم منطقه به ارزش‌های دینی و اعتقادی است.

وی گفت: وظیفه اداره اوقاف در شهرستان سوای انجام برنامه‌های فرهنگی مذهبی و انقلابی در مناسبت‌های ملی مذهبی رسیدگی به دخل و خرج موقوفات و بقاع متبرکه و هزینه کرد عواید این موقوفات در راستای نیات واقفان است.

حسینی اعلام کرد: ۱۲۰۰ رقبه و ۵۲۰ موقوفه در شهرستان وجود دارد که ۹۵ درصد موقوفات شهرستان وقف بر امام حسین و عزاداری های مرتبط با ایام محرم و صفر است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خلیل‌آباد از ترویج وقف‌های مختلف در شهرستان خبر داد و از خیرین وواقفین خواست تا نیات موقوفاتشان را همسو با نیازهای روز جامعه در حوزه فرهنگی درمانی ورزشی خدماتی تنظیم کنند.

کد خبر 6581698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها