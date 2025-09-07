۳ وقف جدید در رودسر به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی مفرد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه وقف را سنت حسنه، احسان ماندگار، صدقه جاریه و میراثی ماندگار دانست و اظهار کرد: وقف یکی از پایه‌های اساسی ریشه‌های اصلی تمدن اسلامی است و جایگاه ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه وقف اقدام خداپسندانه است که از طریق آن می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات و تنگناهای جامعه را رفع کرد، افزود: در شهرستان رودسر و املش ۲۲۰ موقوفه ،۳۵۰۰ رقبه ،۱۸۸ بقعه وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش در ادامه از اجرای ۵۰ برنامه فرهنگی به مناسبت هفته وقف خبر داد و گفت: اهدا ۲۰۰ بسته‌های مهر تحصیلی به ارزش ۲ میلیارد ریال، آئین غبار روبی و عطر افشانی حرم مطهر، گلباران گلزار شهدا، میز خدمت نشست‌های تخصصی وقف، مسابقه نقاشی کودکان، رزمایش سلامت، اهدا خون، زنگ وقف در مدارس راه اندازی غرفه «همه واقف باشیم» بخشی از برنامه‌های هفته وقف است.

حسینی مفرد محور سازمان اوقاف را سه محور بقاع و موقوفات، برگزاری کلاس‌ها و مسابقات قرآنی ذکر کرد و گفت: اوقاف یک مجموعه مردم نهاد است که جامعه هدف مردم هستند.

وی به طرح شمیم خدمت در بقاع اشاره کرد و افزود: در این طرح با کمک هیأت امنا غرفه‌های فروش و ارائه محصولات محلی با کمک مردم دایر خواهد شد که به صورت فصلی، سالیانه مردم در بقاع متبرکه محصولات خود را بفروش برسانند که این امر به اقتصاد خانواده و ایجاد اشتغال و رونق منطقه کمک خواهد کرد.