بیمارستان وقفی قمر بنی هاشم نیشابور در آستانه ورشکستگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر مهدوی‌خواه ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۳۸۴ قرارداد استیجاری تنظیم شده و در همین مدت بیش از ۵ هزار و ۳۱۱ مورد بازدید از باغات اجاره‌ای صورت گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه با ترویج فرهنگ وقف خود نیز در ثواب و برکات آن شریک هستند، افزود: وقف امری خیرخواهانه است که مردم با نیت خیر در اختیار سازمان اوقاف قرار می‌دهند تا در مسیر درست بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۴۶۱ موقوفه در شهرستان نیشابور ثبت شده است، بیان کرد: از این میزان ۸۰۰ موقوفه انتفاعی و ۲ هزار و ۱۵۱ موقوفه تحت مدیریت سازمان قرار دارد و ۲۰۸ موقوفه نیز دارای متولی است. همچنین تاکنون ۱۲ هزار و ۶۷ رقبه ملکی شناسایی و ثبت شده که با ادامه روند نقشه‌برداری، این رقم افزایش خواهد یافت.

مهدوی خواه ابراز کرد: در سطح نیشابور بزرگ ۵۱ بقعه متبرکه وجود دارد که ۳۹ بقعه در نیشابور، ۸ بقعه در فیروزه و ۴ بقعه در میان‌جلگه قرار دارد و در ۱۱ بقعه مراکز افق نیز فعال هستند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با اشاره وضعیت پرونده‌های حقوقی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹۱ پرونده حقوقی تعیین تکلیف شد و امسال نیز تاکنون ۱۷۶ پرونده و ملک وقفی سند مالکیت دریافت کرده‌اند. همچنین برای ۷ بقعه متبرکه طرح جامع عمرانی تهیه شده است که براساس آن طرح جامع توسعه صورت گیرد.

وی با اشاره به اعتبارات عمرانی و تعمیراتی عنوان کرد: در یک سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه و تعمیرات منابع آبی و ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی بقاع متبرکه هزینه شده و در همین راستا ۴ هزار و ۲۳۴ مترمربع از بناها مرمت شده است.

مهدوی خواه درباره بیمارستان موقوفه قمر بنی‌هاشم (ع) نیشابور تصریح کرد: این بیمارستان تنها بیمارستان موقوفه شرق کشور است که به صورت خیریه اداره می‌شود و ۷۷ تخت مصوب دارد که در سال گذشته ۷ هزار و ۴۱۱ عمل جراحی در این مرکز انجام و بیش از ۷۰ هزار نفر نیز به صورت سرپایی پذیرش شدند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور ادامه داد: همچنین ۷ میلیارد تومان تجهیزات و ملزومات مورد نیاز خریداری شده و مجموع هزینه‌های بیمارستان در سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار کرد: بیمارستان قمر بنی هاشم نیشابور اکنون ۵۵ پزشک و جراح دارد و بخش نوزادان با کمک خیرین راه‌اندازی شده است. با وجود مثبت بودن تراز اقتصادی، حدود ۲۳ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکار هستیم که در صورت عدم پرداخت، بیمارستان در آستانه بحران مالی و ورشکستگی قرار خواهد گرفت.

مهدوی خواه با اشاره به سابقه تاریخی وقف در این شهرستان گفت: قدیمی‌ترین سند وقفی ایران مربوط به کتاب العوانه است که متعلق به کتابخانه مسجد جامع نیشابور بوده و اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. همچنین نیشابور نخستین شهر جهان اسلام بوده که دارای مدرسه وقفی بوده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور بیان کرد: در حال حاضر ۵۳ شناسه فرهنگی در حال اجراست که موضوعاتی همچون مشاوره، فرزندآوری و برنامه‌های مذهبی را شامل می‌شود. از محل نیات مذهبی موقوفات ۶ میلیارد تومان درآمد کسب شد که حدود نیمی از آن هزینه گردید. از مهم‌ترین نیات می‌توان به حمایت از فرزندآوری، امور قرآنی، نگهداری حیوانات وحشی، حمایت از دانش‌آموزان مستعد و جوایز علمی و فرهنگی اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ورود واقفان به عرصه‌های نوین افزود: در حوزه‌هایی چون علم و فناوری، هوش مصنوعی، فعالیت‌های دانش‌بنیان، درمان بیماران صعب‌العلاج، مخارج تحصیلی، فضاهای ورزشی، اشتغال جوانان و حمایت از نخبگان نیازمند موقوفات جدید هستیم.

مهدوی خواه درباره وضعیت مالکیت باغ امامزاده محروق و آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری اظهار کرد: سند شش‌دانگ این باغ به نام امامزاده محروق ثبت شده و حکیم عمر خیام نیشابوری در این مکان به عنوان مهمان تدفین شده است. طبق تفاهم‌نامه سال ۱۳۷۶ میان سازمان اوقاف و میراث فرهنگی، اخذ بلیت از بازدیدکنندگان نباید صورت گیرد و نرده‌های جدا کننده نیز باید برداشته شود و اگر عوائد بلیت‌فروشی در نیشابور هزینه نمی‌شود، بهتر است این روند متوقف شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور تصریح کرد: ما در موضوع آرامگاه خیام به دنبال تنش نیستیم و موضوع باید با همکاری دولت و تصمیم‌گیری استانداری حل شود. همچنین ۱۳ مغازه در باغ امامزاده محروق متعلق به موقوفه است و باغ عطار نیز وقفی و تحت تولیت موقوفه جنیدی است.