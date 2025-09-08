۱۶۹۱ موقوفه در شهرستان قوچان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین خانی عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف با تبریک ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: دو سال قبل به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمان برگزاری هفته وقف به ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) منتقل شد و از ۱۶ ربیعالاول به مدت یک هفته، برنامههای این مناسبت در سطح کشور اجرا میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان با ارائه آماری از موقوفات قوچان گفت: هماکنون یک هزار و ۶٩١ موقوفه در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ درصد در حوزههای مذهبی و قرآنی تعریف شدهاند.
وی ادامه داد: ۱۷۴ موقوفه در حوزه خیریه، ۱۴۲ موقوفه در امور اجتماعی، ۲۴ موقوفه برای پشتیبانی از حوزههای علمیه و ۳ موقوفه نیز برای کمک به زیارت زائران عتبات عالیات اختصاص یافته است.
خانی با تفکیک مأموریتهای این اداره به دو بخش مدیریت اموال و املاک و مسائل و موضوعات فرهنگی و مذهبی به تشریح فعالیتهای بخش دوم پرداخت و افزود: تمامی فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در سطح بقاع متبرکه به ویژه امامزادگان شاخص این شهرستان از جمله برگزاری مراسم، جشنهای تکلیف، کلاسهای قرآن، زبان و ریاضی تحت نظارت این اداره انجام میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان از ایجاد اشتغال از طریق موقوفات خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته برای اولین بار با راهاندازی یک کارگاه تولید محصولات حجاب با دریافت وام ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی برای ۳۲ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد شد.
وی از شناسایی و ثبت ۱۶ موقوفه جدید در یک سال گذشته خبر داد که ۸ مورد آن، وقفهای جدید بوده است.
خانی کماطلاعی مردم از احکام شرعی وقف را یکی از چالشهای جدی دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل ناآگاهی برخی مردم اقدام به معامله اموال موقوفه میکنند که نتیجه آن بروز مشکلات حقوقی شدید است و هماکنون بیش از ۵۰ پرونده حقوقی در این زمینه در جریان داریم که زندگی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان بیان کرد: نگاه غالب به وقف، نگاه خیرات و مبرات مطلق است و مردم کمتر به وقف در حوزههای تولیدی و اشتغالزا توجه دارند در حالی که وقف میتواند در این عرصهها بسیار اثرگذار باشد.
وی مشکل اصلی در احیای بسیاری از موقوفات را عدم تمایل سرمایهگذاران به دلیل نگاه کوتاهمدت دانست و گفت: سرمایهگذاری در موقوفات معمولاً بلندمدت است و نیاز به توجیه اقتصادی دارد که متأسفانه سرمایهگذاران داخلی کمتر رغبت نشان میدهند.
خانی بر عزم اوقاف برای شناسایی، حفظ و احیای موقوفات و استفاده بهینه از آنها در جهت منافع عمومی تأکید کرد و یادآور شد: وقف یک نهاد ماندگار و اثرگذار است که پس از انقلاب اسلامی شکوفایی قابل توجهی داشته و میتواند بیش از پیش در خدمت توسعه جامعه باشد.
نظر شما