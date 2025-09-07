  1. استانها
معاون وزیر میراث فرهنگی:

بازارچه تاریخی صنایع دستی «امینی» نیازمند برندسازی و تجاری سازی است

بیرجند- معاون وزیر میراث فرهنگی بر لزوم معرفی و برندسازی تجاری سرای تاریخی «امینی» به عنوان یک مجموعه هویت ساز و تکمیل زنجیره‌های فروش تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی صبح یکشنبه در سفر به خراسان جنوبی در جریان بازدید از بازارچه دائمی صنایع دستی سرای امینی بیرجند، در گفت‌وگو با غرفه داران و فعالان صنایع دستی، بر لزوم معرفی و برند سازی تجاری سرای تاریخی امینی به عنوان یک مجموعه هویت ساز و تکمیل زنجیره‌های فروش تأکید کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سرای تاریخی امینی و در واقع این بازارچه ارزشمند صنایع دستی با همکاری رسانه‌ها به عموم مردم معرفی شود.

دارابی اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی و اجرای برنامه‌های زنده تلویزیونی و معرفی در فضای مجازی از جمله راهکارهایی است که باید برای معرفی این اثر فاخر تاریخی و مجموعه‌های مشابه آن از طریق انعقاد تفاهم‌نامه همکاری به‌دنبال آن باشیم.

گفتنی است دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار خواهد کرد.

وی همچنین در مراسم انتقال و رونمایی از بزرگترین فرش تصویری تاریخی و هشت شیء با ارزش باستانی در باغ اکبریه شرکت خواهد کرد.

