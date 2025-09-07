رشد ۴۰ درصدی صادرات کشاورزی و کاهش ۲۵ درصدی واردات در دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلائی صبح یکشنبه در همایش تعاونی ها و آیین افتتاحیه کارخانه شالیکوبی با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در سالهای اخیر، از رشد اقتصادی چشمگیر در بخش کشاورزی خبر داد.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، گفت: در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی بهویژه در صادرات بیش از ۴۰ درصد بوده است، در حالی که واردات کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.
طلائی همچنین به اقدامات مؤثر در حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات موجود در بازار، سازمان تعاون روستایی توانسته است با افزایش سهم بازار تشکلهای کشاورزی، به تنظیم قیمتها و عرضه محصولات کمک کند.
وی با اشاره به گامهای مؤثر در زمینه مولدسازی و بهبود زیرساختهای صنایع تبدیلی گفت: امسال با پیشرفت ۴۵۰ درصدی در بهرهبرداری از صنایع تبدیلی، بیش از ۲۰۰ واحد جدید راهاندازی شده است. این اقدامات نه تنها باری بر دوش دولت نمیگذارد، بلکه به تقویت شبکه روستایی و تأمین منابع مالی از طریق سرمایه بانکی و تسهیلات کمک میکند.
طلائی همچنین از اولین تجربه خرید توافقی برنج در استانهای شمالی کشور و راهاندازی شالیکوبیهای جدید خبر داد و تأکید کرد: با هدف بهرهبرداری از محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده، اقدامات جدیدی در حوزه بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی در دست اجراست.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و تشکلها در این دستاوردها، از فرمانداران و مسئولان استانها خواست تا زمینهای مناسب برای راهاندازی روستابازارها را در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار دهند تا این نهاد بتواند به بهترین نحو ممکن به خدمترسانی به مردم بپردازد.
نظر شما