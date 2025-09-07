حرکت استان یزد به سمت توسعه پایدار و صنایع با ارزش افزوده بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رحمانی در سومین نشست تجربه و توسعه استان با هشدار نسبت به چالشهای جدی پیشروی توسعه یزد از جمله برداشت بیرویه آب، فرونشست زمین، آلایندگی صنایع و رشد سریع جمعیت مهاجر، تأکید کرد: در ۲۰ سال گذشته سهم بخش خدمات در اقتصاد استان از ۵۰ درصد به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم صنعت و معدن از ۳۵.۹ به ۶۰ درصد رسیده است و کشاورزی نیز هرچند در کل رشد داشته اما سهم آن در مقایسه با سایر بخشها کاهش یافته است.
وی از خشکسالی شدید، کاهش بارشها، افزایش دما، افت سطح آبهای زیرزمینیو برداشت بیرویه آب بهعنوان نمونههایی از چالشهای استان نام برد و گفت: در برخی مناطق استان سطح سفرههای آب زیرزمینی تا ۹ متر در سال افت کرده و میزان برداشت آب در یزد ۱۹۸ درصد ظرفیت مجاز است؛ این عدد تقریباً دو برابر میانگین کشور و بالاترین میزان در ایران است.
معاون آمار و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد همچنین به مشکلات ناشی از آلایندگی صنایع، فرونشست زمین و خطرات زیستمحیطی اشاره و تصریح کرد: این مسائل نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدام فوری و همراهی همه دستگاهها و فعالان اقتصادی و اجتماعی است تا مسیر توسعه استان به شکلی پایدار رقم بخورد.
فرونشست زمین و بحرانهای جمعیتی و انرژی، تهدیدهای جدی توسعه یزد
جعفر رحمانی در ادامه به موضوع فرونشست زمین و پیامدهای آن پرداخت و گفت: فرونشست یکی از مخربترین پدیدههای طبیعی است؛ زیرا هم آبخوانها را از بین میبرد و مانع تغذیه مجدد آنها حتی پس از بارندگی میشود و هم میتواند زیرساختهای حیاتی مانند خطوط آب، برق، گاز، جادهها و واحدهای صنعتی را تخریب کند.
وی با اشاره به اینکه دشت یزد به اردکان بدترین وضعیت فرونشست را در استان دارد، افزود: در این دشت، متوسط فرونشست سالانه به ۴.۵ سانتیمتر رسیده که بالاتر از آستانه بحران جهانی است، در برخی نقاط نیز افت سطح آب زیرزمینی از ۳۳ متر به ۷۶ متر رسیده و کاهش ۴۳ متری را تجربه کردهایم.
وی گفت: شهر یزد نیز از خطر فرونشست در امان نیست و مناطق حاشیهای و نزدیک به چاههای آب شرب استان در معرض تهدید قرار دارند.
رحمانی با بیان اینکه قطعی برق و محدودیت گاز آسیب بیشتری به این استان وارد میکند، خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد برق مصرفی یزد در بخش صنعت استفاده میشود؛ درحالیکه میانگین کشور ۳۷ درصد است. بنابراین هرگونه ناترازی در تأمین برق یا گاز، بهطور مستقیم تولید و اشتغال استان را تهدید میکند.
این مقام مسئول همچنین از رشد نگرانکننده مهاجرت به یزد خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۲ درصد بیمهشدگان جدید تأمین اجتماعی، غیربومی بودهاند و این نسبت در ۶ سال اخیر بهطور میانگین به ۶۲ درصد رسیده است. این یعنی رشد جمعیت مهاجر به استان تقریباً دو برابر رشد طبیعی جمعیت یزد است.
وی وضعیت حملونقل و مسیرهای ارتباطی استان را یکی از چالشهای مهم دانست و هشدار داد: در صورت تکمیل نشدن آزادراههای مهم استان، بخشی از مزیتهای لجستیکی یزد از دست خواهد رفت.
به گفته معاون آمار و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، در حوزه معدن و زنجیره ارزش نیز استان عملکرد مطلوبی نداشته است؛ بهطوری که بخش زیادی از سنگآهن استخراجشده قبل از تبدیل به فولاد، به شکل خام صادر میشود و ارزش افزودهای برای استان ایجاد نمیکند.
رحمانی با اشاره به رشد اقتصادی بالاتر از میانگین کشور و کاهش نرخ بیکاری یزد به ۲.۹ درصد، تأکید کرد: این موفقیتها نباید با فروش منابع خام و مصرف بیرویه آب و انرژی به دست آید. باید مسیر توسعه را به سمت صنایع با ارزش افزوده بالاتر و مبتنیبر دانش تغییر دهیم تا حقوق نسلهای آینده تضییع نشود.
