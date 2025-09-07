پیشنهاد ایجاد موزه کشاورزی در خراسان جنوبی؛ تأکید بر ثبت جهانی آسبادها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور شب گذشته در سفر به خراسان جنوبی با سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار مهم‌ترین ظرفیت‌ها و نیازهای گردشگری و میراث‌فرهنگی استان بررسی شد.

دارابی با اشاره به اهمیت پرونده ثبت جهانی آسبادها که بخش قابل توجهی از آن‌ها در خراسان جنوبی قرار دارد، خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی استان برای تکمیل و پشتیبانی از این پرونده شد.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع گردشگری خراسان جنوبی، پیشنهاد ایجاد «موزه کشاورزی» و توسعه کویرنوردی را به‌عنوان جاذبه‌های ویژه استان مطرح کرد.

ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان

استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار از هماهنگی با صدا و سیما برای پخش برنامه «ایران‌جان» از این استان در آبان‌ماه و همچنین تهیه مستند ویژه درباره ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی خبر داد.

هاشمی با اشاره به برگزاری ۵۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در نوروز ۱۴۰۴ که با استقبال چشمگیر گردشگران همراه بود، گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد و این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و جذب سرمایه در استان باشد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه بوم‌گردی در استان تأکید کرد و خواستار حمایت‌های ویژه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این زمینه شد.

رونمایی از آسباد فعال

در ادامه این نشست، سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز از راه‌اندازی آسباد فعال استان از مهرماه امسال خبر داد و گفت: این آسباد با نمایش فرآیند آرد کردن گندم، به‌عنوان یک جاذبه شاخص، گردشگران را به بازدید از تاریخ و تمدن این خطه دعوت خواهد کرد.