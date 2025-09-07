به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی، صبح یکشنبه در همایش تعاونیها و آئین افتتاحیه کارخانه شالیکوبی با تشکر از تلاشهای گسترده در سطح استان، از دستاوردهای اخیر در حوزه تعاون روستایی و کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: مرکز تعاون روستایی گلستان به عنوان بزرگترین مرکز استان، با نگاه آیندهنگرانه هیئت مدیره سازمان مرکزی، به یکی از قطبهای مؤثر در بخش کشاورزی تبدیل شده است.
وی افزود: با ایجاد توانمندیهای جدید در استان، ما اکنون قادر به حضور مؤثر در بازار محصولات کشاورزی در تمامی زمینهها هستیم. استان گلستان با دارا بودن ظرفیتهای عظیم کشاورزی، بهطور جدی در تلاش است تا شرایط سرمایهگذاری مطلوبی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان فراهم آورد.
جامی از تلاشهای مشترک تمامی افراد در راستای تقویت بخش کشاورزی و رشد اقتصادی استان تشکر کرد و گفت: گلستان با این ظرفیتها، قطعاً میتواند یکی از بهترین نقاط برای سرمایهگذاری باشد.
نظر شما