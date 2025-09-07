افزایش تامین و توزیع کود اوره در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از روند مطلوب تأمین و توزیع کود اوره در استان گلستان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با وجود چالشهای سال گذشته، تأمین این کود در حال حاضر با افزایش معناداری همراه بوده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۸ هزار تن کود اوره تأمین شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ هزار تن بود.
محمدی با اشاره به تغییرات قیمت کود اوره از ۱۸ مردادماه سال جاری، ادامه داد: از آن زمان تاکنون، روند تأمین و توزیع کود اوره در استان با همکاری مطلوب تمام ارگانها در حال انجام است.
وی همچنین به کشت پاییزه اشاره کرد و افزود: در آغاز شهریور ماه، که فصل کشت پاییزه آغاز شد، بیش از ۳۴ هزار تن کود تأمین شده بود و این رقم تا نیمه اول شهریورماه به بیش از ۳۸ هزار تن رسید که نشاندهنده رشد چهار هزار تنی در تأمین این نهاده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان بر اهمیت مدیریت زمان در کشت پاییزه تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم برای تأمین کود مورد نیاز کشاورزان آغاز شده است و هماهنگیهای لازم با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و کارگزاران انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت چهار محصول راهبردی کشور شامل گندم، جو، چغندر قند و کلزا در امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: حمایت از کشاورزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تأمین نهادهها در این راستا از اولویتها است.
همچنین، محمدی تاکید کرد: خدماترسانی به کشاورزان حتی در ایام تعطیل ادامه دارد و حمل مستقیم کود اوره از مبادی و پتروشیمیها به کارگزاریهای استان به صورت فله و در کیسههای ۵۰ کیلویی در حال انجام است.
