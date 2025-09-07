لزوم تقویت صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه یکشنبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی استان، بر لزوم حرکت به سوی افزایش صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این بخش تأکید کرد.

وی افزود: استان گلستان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های موجود، ارزش افزوده زیادی از محصولات کشاورزی خود ایجاد کند.

طهماسبی با اشاره به فعالیت‌های مثبت تعاون روستایی گلستان در حوزه کشاورزی، گفت: در سال‌های اخیر کارهای خوبی در بخش کشاورزی استان انجام شده و این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز تحول در صنعت کشاورزی و توسعه اقتصادی استان باشد.

وی در ادامه گفت: اگر چه گلستان در زمینه کشاورزی رشد قابل توجهی داشته است، اما در بخش صنعت هنوز با کمبودهایی مواجه هستیم که نیازمند توجه ویژه است. برای تحقق توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در استان، لازم است که در کنار کشاورزی، زیرساخت‌های صنعتی نیز تقویت شود.

استاندار گلستان همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تبدیلی در راستای تکمیل زنجیره تولید و افزایش توان رقابتی استان در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد.

به گفته وی، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در این حوزه می‌تواند گام بزرگی در جهت تحقق اهداف اقتصادی استان باشد.