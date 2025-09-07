به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، معاون امور پشتیبانی بانک مسکن با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ویژه برق مصرفی به عنوان یک وظیفه ملی گفت: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق مصرفی با هدف تامین بالغ بر ۲۰ درصد انرژی برق مصرفی بانک از طریق نیروگاه‌های خورشیدی طی ۴ سال آینده به عنوان یک موضوع مهم در بانک مسکن مورد پیگیری واقع شده است و در همین راستا، تاکنون ۱۵ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۷۴ کیلووات نصب و راه‌اندازی شده است.

حافظیان با بیان اینکه ۹۱ محل در بانک مورد بازدید و امکان‌سنجی قرار گرفته است؛ گفت: نصب و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در ۳۲ محل دیگر با ظرفیت کلی ۱۰۴۰ کیلووات در دستور کار قرار دارد و ترتیبی اتخاذ شده است که تا پایان امسال ظرفیت نیروگاه‌های بانک مسکن به حدود ۴ مگاوات در ۱۰۰ محل افزایش یابد.

وی بیان داشت: این معاونت در راستای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اقدامات مختلفی را از سنوات گذشته در دستور کار داشته است که از آن جمله می‌توان به نظارت بر رعایت تمامی ضوابط و شرایط مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در زمان طراحی و اجرای بناهای نوساخته و بازسازی شده، اخذ گواهینامه موتورخانه‌ها و اخذ برچسب انرژی برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری اشاره کرد.

حافظیان افزود: دستورالعمل جامع کاهش مصرف حامل‌های انرژی و بهینه‌سازی ساختمان نیز توسط اداره کل مهندسی ساختمان به بدنه بانک ابلاغ شده است.

عضو هیئت عامل بانک خاطرنشان کرد: تعویض تجهیزات پرمصرف و بهبود شرایط بهره‌برداری از تجهیزات، افزایش شعب مجهز به دیزل ژنراتور، خاموش‌سازی تابلوهای تبلیغاتی، کاهش تجهیزات در مدار در زمان اوج مصرف، انجام پروژه‌های ممیزی انرژی و استقرار استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدت اخیر برای مدیریت مصرف انرژی در بانک مسکن است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ منابع انرژی و به ویژه مدیریت برق مصرفی در همه سازمان‌ها و منازل گفت: یکی از اقدامات اخیر بانک مسکن، پرداخت تسهیلات ۲ میلیارد ریالی نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی خانگی به هموطنان است که گامی در راستای تقویت تاب‌آوری انرژی خانوارها و توسعه پایدار خواهد بود.