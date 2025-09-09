به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست ارزیابی عملکرد ۵ ماهه ۱۴۰۴ مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق، برنامه‌ریزی و تلاش در مسیر تحقق اهداف و حرفه‌ای‌گری را معیار انتصابات در این بانک دانست.

در این نشست ارزیابی که همزمان به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد، رئیس و اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شعب استان‌ها و مناطق کشور و برخی رؤسای شعب حضور داشتند.

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تبریک سالروز ولادت پیامبر رحمت (ص) و رئیس مذهب شیعه (ع)، بهره‌مندی از برکات این دو مولود فرخنده را از خداوند منان مسئلت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد، آن را ابزاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، محک‌زدن مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی آینده دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد واقعی مبنای اصلی ارزیابی‌ها و همچنین معیار انتصابات آینده در بانک مسکن خواهد بود.

مدیرعامل بانک مسکن ضمن قدردانی از زحمات مدیریت‌هایی که توانستند رتبه‌های بالای جدول ارزیابی را از آن خود کنند؛ اظهار امیدواری کرد که سایر مدیریت‌ها در ماه‌های آتی بهبود قابل توجهی را تجربه کنند.

او گفت: تمامی انتصابات در بانک بر اساس مشورت و بررسی‌های کمیته انتصابات انجام می‌شود و ملاک انتخاب، عمل به حرفه‌ای‌گری و تلاش برای تحقق اهداف است.

خورسندیان با اشاره به اهداف و انتظارات مشخص از مدیریت‌های استان‌ها و مناطق گفت: نتایج برخی مدیریت‌ها در ارزیابی‌ها نیازمند بررسی جدی و ارائه برنامه‌های ویژه ارتقا است. هر مدیریت باید متناسب با شرایط استان یا منطقه خود، برنامه عملیاتی برای بهبود جایگاه ارائه دهد تا پس از تصویب، نتایج ملموسی تا پایان سال حاصل شود.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین در سخنان خود، بر تسریع در تعیین تکلیف واحدهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک و خدمات گروه مالی بانک مسکن در بازاریابی و جذب مشتریان کلان را ضروری دانست.

امضای قرارداد ۳۸۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن

در ادامه جلسه، سید محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک در این جلسه به تشریح عملکرد بانک در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ۳۸۲ هزار و ۵۷۲ واحد مسکونی به ارزش ۱۸۰ همت در بانک امضا شده است که از این میزان، ۱۳۳ همت سهم‌الشرکه پرداخت شده است.

وی به تعهدات مالی بانک در این طرح اشاره کرد و گفت: نیازمند تلاش جمعی و حرکت جدی‌تری برای ایفای تکالیف هستیم.

فاضلیان در پایان سخنان خود گفت: پیشنهادات همکاران در مسیر افزایش رشد نقدینگی، مورد استقبال و بررسی دقیق معاونت اعتباری قرار خواهد گرفت.

ارائه گزارش عملکرد مدیریت‌های شعب و میزان تحقق اهداف شاخص‌های ارزیابی، سخنرانی معاونان مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی و طرح و برنامه، بیان نکات قابل توجه در مسیر بهبود وضعیت مدیریت‌ها و نیز اشاره به چالش‌ها و دغدغه‌ها از سوی برخی مدیران شعب استان‌ها و مناطق، بخش‌های متنوع این جلسه بود.