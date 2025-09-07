  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

توقیف خودروی حامل ماهی قاچاق در شهرستان پارسیان

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان گفت: با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان پارسیان در بازرسی از یک دستگاه خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ کیلو ماهی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر شریفی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچ هو این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی واقع در روستای لاورچهو به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم انواع ماهی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ شریفی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار می‌باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی می‌شود.

