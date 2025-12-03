خودرو حامل ۲۰ تن ماهی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لاور چهو این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه کامیون تریلی یخچال دار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۰ تن انواع ماهی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ تیمور دولتیاری ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی استان خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار می‌باشد که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش عموم مردم قدرشناس استان با پلیس در اطلاع رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موجب حمایت بیشتر از تولید ملی می‌شود.