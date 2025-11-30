  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

ماهی های قاچاق در پارسیان توقیف شد

پارسیان-فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان پارسیان در بازرسی از یک دستگاه خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان پارسیان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون یخچالدار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق کشف و در این رابطه راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ شریفی ارزش این محموله را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

