به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت‌های این سازمان، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکیدات رئیس‌جمهور، تحقق برنامه هفتم پیشرفت با تمرکز بر اقتصاد دریا محور در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور، یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بنادر است که سازمان بنادر و دریانوردی برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق آن انجام داده است.

رسولی تاکید کرد: بازنگری اساسی در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی سازمان آغاز شده تا بستر لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر سرمایه‌گذاران فراهم شود. بروکراسی زائد و فاصله گرفتن برخی دستورالعمل‌ها از روح قانون، موجب کندی در بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده که اکنون در حال اصلاح این روند هستیم.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده در گذشته گفت: احیای این پروژه‌ها و رفع موانع آن‌ها در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در همین مدت کوتاه، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در برخی پروژه‌های مهم به‌دست آمده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی حوزه CIS، استقبال قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در بنادر ایران داشته‌اند و بیشتر آن‌ها تمایل خود را برای بهره‌گیری از مسیر جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت کالا اعلام کرده‌اند. برخی از این کشورها حتی آماده ارائه تعهد رسمی دولتی برای عبور بار از مسیر کشور ما شده‌اند.

رسولی تصریح کرد: با چند کشور نیز در آستانه امضای قراردادهای اجرایی سرمایه‌گذاری هستیم و برای امضای تفاهم‌نامه با برخی دیگر از این کشورها به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های جدید، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، موجب افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های سال‌های گذشته، پراکندگی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود که در برنامه هفتم توسعه، با پیش‌بینی تشکیل ستاد گذر با ریاست رئیس‌جمهوری، گامی مهم برای حل این مشکل برداشته شده است.

وی تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی خود را متعهد می‌داند که تمام ظرفیت‌های خود را برای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذاری به کار گیرد.

رسولی در پایان با اشاره به ثبت رکورد قابل توجه در حوزه ترانزیت طی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، باید در مسیر دستیابی به هدف ترانزیت ۴۰ میلیون تن کالا در انتهای برنامه هفتم پیشرفت تلاش کنیم.