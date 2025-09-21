به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بررسی وضعیت پروژههای عمرانی، دریایی و بندری استان هرمزگان برای تسریع در فعالیتهای بازرگانی و تجاری، گفت، گفت: راهکارهایی برای رفع مسائل سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش خصوصی ارائه شده است.
وی افزود: ظرفیتسازی تجاری دریایی و بندری، مبتنی بر سیاستهای کلی توسعه دریامحور و با اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی، با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
رسولی با اشاره به بازدید از بنادر بزرگ و کوچک استان افزود: برخی موضوعات مطرحشده مختص هرمزگان و برخی دیگر جنبه ملی داشته که درباره آنها تصمیمگیری شده است.
تقدیر رئیسجمهور از عملکرد سازمان بنادر در «جنگ ۱۲ روزه»؛ بنادر تعطیل نشدند
وی از تقدیر رئیسجمهور نسبت به عملکرد سازمان بنادر در «جنگ ۱۲ روزه» خبر داد و گفت: رئیسجمهور در حضور مقام معظم رهبری، تعطیلنبودن بنادر در آن ایام را اقدامی بینظیر دانستند و قدردانی ویژهای از تلاشهای همکاران انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سازمان در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی آمادگی کامل دارد و اقدامات لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز انجام شده است و با وجود لغو معافیتهای تحریمی، نگرانی جدی وجود ندارد.
رسولی نقش جوانان و بانوان را در پیشبرد اهداف سازمان مهم دانست و اظهار کرد: باید به جوانان فرصت و اعتماد بیشتری داده شود تا در کنار تجربه پیشکسوتان ارزشآفرینی کنند و از ظرفیت تخصصی و متعهدانه بانوان در بخشهای مختلف بیش از پیش استفاده شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران و خانوادههای شهدا و ایثارگران تأکید کرد: سازمان بنادر متعهد است فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه دارد و ارزشهای دفاع مقدس را در نسل جوان تقویت کند.
