شرط بهبود دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: در صورت اجرای برنامه‌های تقویتی و مدیریت هوشمند منابع، روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند پایدار و مستمر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد افزود: با مدیریت منابع در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، امکان پرداخت منظم به کارکنان و تأمین‌کنندگان فراهم خواهد شد و این اقدام دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات را بهبود می‌بخشد.

وی ادامه داد: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها ظرفیت دارد بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را تسویه کند و پرداخت‌های باقی‌مانده نیز به‌صورت مرحله‌ای و شفاف انجام گیرد.

شهابی مجد همچنین گفت: اصلاح تعرفه‌ها و همکاری فعالان حوزه پزشکی می‌تواند مصرف دارو و تجهیزات را بهینه کرده و خدمات را متناسب با نیاز واقعی بیماران ارائه دهد.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان تشکل‌های تجهیزات پزشکی و فعالیت با صدای واحد، پیگیری منافع جمعی را سرعت می‌بخشد و تخصیص منابع و ارز را شفاف‌تر و مؤثرتر می‌کند.

شهابی مجد در پایان اظهار داشت: در صورت تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و سازمان‌ها، چرخه تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پایدارتر خواهد شد و مسیر خدمت به بیماران هموارتر می‌شود.

