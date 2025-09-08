شرط بهبود دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد افزود: با مدیریت منابع در دانشگاهها و بیمارستانها، امکان پرداخت منظم به کارکنان و تأمینکنندگان فراهم خواهد شد و این اقدام دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات را بهبود میبخشد.
وی ادامه داد: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانهها ظرفیت دارد بخش قابل توجهی از بدهیها را تسویه کند و پرداختهای باقیمانده نیز بهصورت مرحلهای و شفاف انجام گیرد.
شهابی مجد همچنین گفت: اصلاح تعرفهها و همکاری فعالان حوزه پزشکی میتواند مصرف دارو و تجهیزات را بهینه کرده و خدمات را متناسب با نیاز واقعی بیماران ارائه دهد.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان تشکلهای تجهیزات پزشکی و فعالیت با صدای واحد، پیگیری منافع جمعی را سرعت میبخشد و تخصیص منابع و ارز را شفافتر و مؤثرتر میکند.
شهابی مجد در پایان اظهار داشت: در صورت تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، تشکلها و سازمانها، چرخه تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پایدارتر خواهد شد و مسیر خدمت به بیماران هموارتر میشود.
نظر شما