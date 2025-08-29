پیرصالحی: ذخایر دارویی برای یک تا سه ماه تأمین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: از مجموع ۶۰ همت بدهی بیمهها، ۲۵ همت مربوط به بیمارستانهای دولتی و شرکتهای توزیعی و تولیدی دارو و ۳۵ همت سهم داروخانهها است که بخشی از آن هفته گذشته تسویه شد.
وی افزود: با مجوز رهبری، ۷۰۰ میلیون دلار برای ذخایر راهبردی دارویی از صندوق توسعه و پیشرفت ارزی تأمین شده و داروهای ضروری بیماران در دسترس قرار دارد.
پیرصالحی درباره تأمین شیرخشک نیز گفت: تولید داخلی شیرخشک عمومی بدون مشکل انجام میشود و پنج شرکت تولید کننده اصلی آن را تأمین میکنند. شیرخشک وارداتی یا متابولیک وابسته به ارز است و گاهی با محدودیت مواجه میشویم، اما هفته گذشته این نوع شیرخشک نیز در داروخانهها موجود شد.
وی، کمبود شیرخشک را ناشی از محدودیت نقدینگی دانست و تاکید کرد: با حمایت سازمان هدفمندی یارانهها، نیمی از بدهیها پرداخت شده است. همچنین کمبودهای دارویی به دلیل تحریمها و محدودیتهای ارزی مدیریت میشود.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: امسال کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بر اساس بودجه مصوب، ذخایر استراتژیک داروهای ضروری برای یک تا سه ماه کشور تأمین شده است.
وی درباره استفاده از کُنجد در نان، گفت: اگر کُنجد از منابع رسمی تأمین شود، مصرف آن در تولید نان مشکلی ندارد، اما کنجد غیررسمی و بدون پروانه به دلیل احتمال آلودگی ممنوع است.
نظر شما