گلایه پیرصالحی از پزشکانی که داروی برند تجویز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، با اشاره به وضعیت تولید و تأمین داروهای بیماران خاص در کشور، گفت: بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز این بیماران در داخل کشور تولید می‌شود و در دسترس آنها قرار دارد.

وی افزود: البته برخی پزشکان برندهای خارجی، به ویژه اروپایی و آمریکایی را تجویز می‌کنند که این مسئله به‌دلیل شرایط ارزی و تحریم‌ها، گاهی با محدودیت‌هایی در واردات همراه است و در برخی موارد موجب سرگردانی بیماران می‌شود.

پیرصالحی ادامه داد: اکثر داروهایی که در کشور برای بیماران خاص تجویز می‌شود، یا تولید داخل هستند یا معادل داخلی آنها وجود دارد و این داروها توسط شرکت‌های دارویی معتبر تهیه شده و پیش از ورود به بازار، تمام آزمایش‌ها و کنترل‌های کیفی را پشت سر می‌گذارند بنابراین از نظر وزارت بهداشت، داروی ایرانی کاملاً مورد تأیید است و باید مورد حمایت بیماران، پزشکان و مراکز درمانی قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: ما قبول داریم که در شرایط بسیار خاص، ممکن است داروی تولید داخل برای برخی بیماران خاص مؤثر نباشد یا حساسیت‌هایی وجود داشته باشد و در این موارد خاص، داروی خارجی را تأمین می‌کنیم اما برای اکثریت بیماران، داروی ایرانی کفایت می‌کند و نباید نگاه فرهنگی غلط باعث شود به تولید داخل بی‌اعتماد شویم.

وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی برای حمایت از تولید داخل در حوزه دارو تأکید و تصریح کرد: ما همواره تلاش کرده‌ایم داروی با کیفیت به دست مردم برسد اما نیاز به همراهی رسانه‌ها، جامعه پزشکی، داروسازان و حتی خود بیماران داریم تا فرهنگ مصرف داروی ایرانی در کشور تقویت شود. داروی با کیفیت داخلی، نه‌تنها قابل اعتماد، بلکه نجات‌بخش است.