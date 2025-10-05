به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد گفت: صنایع دارویی در شرایط بحرانی با آرامش، هماهنگی و کارآمدی بالا عمل کرده و نقش مؤثری در مدیریت بحران‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از آنها داشتند.

وی افزود: تقویت این ظرفیت‌ها موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی و سازمانی کشور می‌شود.

شهابی مجد ادامه داد: دانشگاه‌ها باید در مسیر تعامل مؤثر با شرکت‌ها قرار گیرند و شرکت‌ها نیز ارتباط خود را با مراکز علمی و پژوهشی گسترش دهند. این همکاری دوطرفه بستر لازم برای نوآوری و حل چالش‌های صنعتی کشور را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: در صورت تخصیص منابع به دانشگاه‌ها، لازم است این منابع در اولویت تأمین دارو و پرداخت بدهی‌ها هزینه شود.

به گفته شهابی‌ مجد، تعامل میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها باید به اندازه‌ای صمیمی و شفاف باشد که شرکت تولیدکننده‌ای از دانشگاه‌ها طلب معوق نداشته باشد و همین موضوع مانع کمبود دارو در مراکز درمانی نشود.

وی خاطرنشان کرد: با کمک صنایع، شرکت‌های تولیدکننده، سندیکاها و دانشگاه‌هایی که از ظرفیت علمی و انگیزه بالایی برخوردارند، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد. باید تلاش کنیم مسائل پیچیده و چندوجهی را به موضوعاتی ساده‌تر و قابل‌حل تبدیل کنیم، نه اینکه به پیچیدگی‌ها افزوده شود.