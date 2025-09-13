شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند بودجه‌ها، اظهار داشت: همکاری دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مختلف، جریان نقدینگی و تأمین دارو را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کند.

شهابی مجد اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبودها را کاهش می‌دهد.

وی یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و معاونت‌های وزارت بهداشت، نقش مهمی در تسریع پرداخت‌ها و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم می‌کند.