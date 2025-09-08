نایب قهرمان المپیک کاپیتان تیم ملی در چین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان دوم لغایت هشتم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد.

تیم ملی مردان ایران با ترکیبی کامل در این دوره از مسابقات شرکت می‌کند. بر همین اساس با تصمیم مجید افلاکی سرمربی تیم ملی تکواندو، مهران برخورداری به عنوان کاپیتان تیم ملی در این رقابت‌ها همراهی خواهد کرد.

علی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.