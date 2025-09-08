تایید ۱۰ رئیس دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه اعلام کرد: در این نشست که با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها، مرکز همکاری علمی بین‌المللی و مرکز نشر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست رؤسای تأییدشده دانشگاه‌ها

بر اساس اعلام دبیر شورا، در این جلسه علی رشید پور برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، علی رادفر برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، سید رقیه پناهی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، معروفی آذر برای ریاست دانشگاه مراغه، مهدی نوری‌پور برای ریاست دانشگاه یاسوج، محسن محمدی عراقی برای ریاست دانشگاه بین المللی علامه عسگری، جلال صبا برای ریاست دانشگاه زنجان، علی آیتی برای ریاست دانشگاه صنعتی قوچان، محمدنواز رسولی زاده برای ریاست دانشگاه سراوان، یحیی گردانی برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون مورد تأیید اعضای کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاه‌ها قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در این جلسه امید رضایی‌فر برای ریاست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی، امیر مسعود شهرام نیا برای ریاست مرکز نشر دانشگاهی تأیید شدند.