به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شمش طلا بهعنوان یکی از اصلیترین شکلهای سرمایهگذاری در طلا، به دلیل خلوص بالا و هزینههای جانبی کمتر، جذابیت ویژهای دارد. بسیاری از کارشناسان حوزه طلا معتقدند اگر قصد سرمایهگذاری در این فلز گرانبها را دارید، بهترین گزینه، شمش است.
انتخاب شمش مناسب به عوامل متعددی مانند عیار، وزن و برند وابسته است و بررسی دقیق این موارد، به سرمایهگذار کمک میکند تا بهترین گزینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کند. در ادامه با ما همراه باشید تا به پاسخ این سوال که بهترین نوع شمش برای سرمایه گذاری چیست؟ آشنا شوید.
شمش طلا چیست؟
شمش طلا قطعهای از طلا با عیار بالا (معمولاً ۲۴ عیار یا ۹۹۹ تا ۹۹۹.۹ درصد خلوص) است که معمولاً به شکل میله یا مستطیل تولید میشود. شمشها در وزنهای مختلف از چند گرم تا چند کیلوگرم عرضه میشوند و به دلیل استاندارد بودن، در بازارهای داخلی و جهانی قابل معامله هستند.
شمش طلا به دلیل خلوص بسیار بالای خود، یکی از مطمئنترین گزینهها برای سرمایهگذاری به شمار میرود. این خلوص بالا باعث میشود ارزش واقعی طلا در آن حفظ شده و ریسک کاهش سرمایه به حداقل برسد. شمشها به شکل استاندارد تولید میشوند و در وزنهای مختلف از چند گرم تا چند کیلوگرم عرضه میشوند، بنابراین افراد با بودجههای متفاوت هم میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند. این ویژگیها باعث شده شمش طلا به عنوان دارایی امن و مطمئن برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه شناخته شود.
انواع شمش طلا در ایران
شمش طلا به قطعاتی از طلا با عیار ۲۴ (۹۹.۹۹٪ خلوص) گفته میشود که معمولاً به شکل مستطیل یا میله تولید میشوند. این شمشها در وزنهای متنوع، از ۱ گرم تا چند کیلوگرم، عرضه میشوند و به دلیل استاندارد بودن، در بازارهای جهانی قابل معامله هستند.
اگر تصمیم به سرمایهگذاری در شمش طلا گرفتهاید اما هنوز مطمئن نیستید که سرمایه کافی دارید، جای نگرانی نیست. شمشهای طلا در ایران و جهان در انواع مختلفی عرضه میشوند که مهمترین معیار آنها وزن و برند تولیدکننده است. از نظر وزن، شمشها در اندازههای متنوعی تولید میشوند، از جمله ۱ گرم، ۵ گرم، ۱۰ گرم، ۱۰۰ گرم، ۱ کیلوگرم (کیلوبار) و حتی ۴۰۰ اونس (حدود ۱۲.۴ کیلوگرم). این تنوع به خریداران امکان میدهد با توجه به بودجه و نیاز خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند. در ایران، شمشهای کمتر از ۱ کیلوگرم به دلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان، محبوبیت بیشتری دارند و بیشترین حجم خرید و فروش را به خود اختصاص دادهاند.
این شمشها علاوه بر تفاوت در اندازه، دارای دستهبندیهای دیگری نیز هستند. به طور کلی، شمشهای طلا به دو نوع اصلی تقسیم میشوند:
شمشهای خالص: با بالاترین خلوص طلا و عمدتاً برای سرمایهگذاری استفاده میشوند.
شمشهای آلیاژی: از ترکیب طلا با فلزات دیگر ساخته میشوند و معمولاً در جواهرسازی کاربرد دارند.
از نظر روش تولید نیز شمشها به دو دسته تقسیم میشوند:
شمشهای ریخته گری: از طلای ذوب شده تولید میشوند.
شمشهای ضرب شده: از برش میلههای ریختهگری تهیه میشوند.
شمشهای طلا تنوع زیادی دارند که با توجه به کشور تولید کننده متفاوت است. در ایران، برندهای معتبر داخلی مانند پارسیس گل، ایران شمش و خانه سکه ایران در دسته برندهای شناخته شده قرار دارند.
در سطح جهانی نیز کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، سوئیس، انگلیس، چین، امارات و استرالیا از معروف ترین تولید کنندگان شمش طلا به شمار می آیند.
برندهایی مانند امارات گلد، PAMP و Valcambi از معتبرترین نامها در بازار جهانی هستند و به دلیل استانداردهای بالای تولید و اعتبار بینالمللی، اعتماد خریداران را جلب میکنند.
شمشهای با عیار ۲۴ و خلوص بالا، به عنوان یک دارایی مطمئن در بازارهای جهانی شناخته میشوند. در ایران نیز شمشهای سوئیسی طرفداران زیادی دارند و در میان مردم شناخته شده هستند.
بهترین شمش طلا برای سرمایه گذاری چیست؟
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری، شمشهای ۲۴ عیار با خلوص ۹۹۹.۹ هستند که به عنوان دارایی مطمئن شناخته میشوند. گرانتر بودن شمشهای طلای ۲۴ عیار بی دلیل نیست! خلوص بالاتر این شمشها باعث میشود سرمایه گذاری در آنها نیز مطمئنتر باشد.
در ایران، برندهایی مانند پارسیس گلد، ایران شمش و خانه سکه ایران از بهترین گزینهها برای خرید شمش طلا به شمار می آیند. این برندها با استفاده از تکنولوژیهای مدرن و مواد اولیه با کیفیت، شمشهایی با ارزش و دوام بالا تولید میکنند که مورد اطمینان سرمایه گذاران هستند. بنابراین، برای سرمایهگذاری مطمئن، شمش طلای ۲۴ عیار از برندهای معتبر، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.
به صورت کلی، شمش طلای ۲۴ عیار با خلوص بالا، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، نقدشوندگی آسانی در بازارهای داخلی و جهانی دارد.
همچنین به دلیل نداشتن اجرت ساخت و تنوع وزن، گزینهای مناسب برای سرمایه گذارانی با بودجههای مختلف میباشد، به طوری که میتوانند از یک گرم تا بیش از یک کیلوگرم طلا را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.
انواع شمش طلا از نظر کاربرد در بازار ایران عبارت اند از:
شمش ذخیرهای (بانکی)
این شمشها با استانداردهای بینالمللی تولید میشوند و معمولاً وزن آنها ۴۰۰ تروی انس است. بانکهای مرکزی و نهادهای مالی بزرگ از آنها برای ذخیره ارزش استفاده میکنند. دارای بالاترین خلوص، کمترین اجرت و استفاده در معاملات رسمی بینالمللی هستند.
شمش سرمایه گذاری
شمشهای ۲۴ عیار با خلوص ۹۹۹.۹ مناسب برای خرید توسط افراد و سرمایه گذاران شخصی است و در اوزان مختلف از ۱ تا ۱۰۰ گرم عرضه میشود و با گواهی اصالت، بستهبندی امن و برند معتبر همراه است و بیشترین سهم بازار خرده فروشی را به خود اختصاص داده است.
شمش تزئینی
این شمشها ترکیبی از ارزش طلا و زیبایی بصری هستند و طراحیهای خاص، تصاویر مناسبتی یا قابهای لوکس دارند. اغلب وزن کمتری دارند و هزینه اجرت بالاتری نسبت به شمشهای معمول دارند، مناسب برای هدیه و کلکسیون هستند.
شمش ترکیبی
شمشهای ترکیبی در بازار ایران شمشهایی هستند که ممکن است با فلزات دیگر مانند نقره یا پلاتین ترکیب شده باشند یا به شکل آلیاژ خاص برای کاربردهای فنی و صنعتی طراحی شوند. بیشتر در صنایع یا پروژههای خاص کاربرد دارند تا سرمایه گذاری.
شمش صنعتی
مخصوص کارخانهها، صنایع الکترونیک، پزشکی یا دندان پزشکی است. این شمشها میتوانند ابعاد خاص، فرم سفارشی یا آلیاژ تخصصی داشته باشند و هدف اصلی آنها مصرف صنعتی است، نه نگهداری سرمایه.
شمش نورد شده ( Minted Bar)
این شمشها با دستگاههای دقیق برش داده میشوند و ظاهری صیقلی و استاندارد دارند. معمولاً با بسته بندی پلمپ، هولوگرام، شماره سریال و برند معتبر عرضه میشوند و برای سرمایه گذاری خرده بسیار رایج هستند.
شمش قالب گیری شده ( Cast Bar)
این مدل شمشها با روش سنتی ریختن طلا در قالب فلزی ساخته میشوند. ظاهر ساده و زبرتری دارند و هزینه ساخت کمتری دارند، بنابراین برای سرمایه گذاران حرفهای و خرید حجم بالا مناسبتر هستند.
شمش بازیافتی
از ذوب طلای دست دوم یا شکسته ساخته میشود و فاقد بستهبندی و نشان رسمی برند است. خرید آن نیاز به تجربه دارد و بیشتر توسط حرفهای های بازار طلا استفاده میشود چرا که ریسک تقلب و کلاهبرداری در این نوع شمش بالاتر است.
