کمبود فیزیوتراپ در کشور؛ به ازای هر ۱۰ هزار نفر فقط یک فیزیوتراپ داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی با رئیس سازمان بهزیستی کشور، بر آمادگی این انجمن برای همکاری در طرحهای سازمان بهزیستی تاکید شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این دیدار توانبخشی را در نظام سلامت یک عنصر مهم دانست و گفت: به منظور ارتباط مستمر و بیشتر سازمان بهزیستی با انجمنها نیازمند تعریف مکانیزمهای موثرتری هستیم.
وی افزود: نظام سلامت زمانی در دنیا کارآمد است که یکپارچه باشد لذا بایستی خدمات را گسترش دهیم و تمامیت، کفایت و عدالت در ارائه خدمات به ویژه در زمان طلایی در نظر بگیریم.
حسینی یادآور شد: با محلهمحوری میتوان سلامت اجتماعی و وفاق ملی را ارتقا داد و بر این اساس این طرح اکنون در منطقه چهار تهران اجرا میشود و سپس در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و انجمن در انجام این طرح میتواند همکاری مؤثری داشته باشد.
ایرج عبدالهی رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی نیز در این جلسه گفت: آخرین آمار نظام پزشکی کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر، فقط یک فیزیوتراپیست در ایران مشغول به کار است و این آمار نسبت خیلی کمی را نشان میدهد.
وی افزود: آمادگی همکاری در طرحهای مختلف سازمان بهزیستی را داریم و مایل هستیم در راستای توانبخشی در منزل، طرح سلام و … همکاریهای خوبی را داشته باشیم.
