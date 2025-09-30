به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه ساله روز یکم اکتبر مصادف با نهم مهرماه، روز جهانی سالمندان، گرامی داشته می‌شود و شعار امسال این روز «حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله محور» در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: مطالعات انجام شده در حوزه سلامت نشان می‌دهد از میان ۹۰ کشور جهان، ایران در رتبه ۴۴ شاخص‌های سلامت قرار دارد؛ اما با این حال، کشور برای مواجهه با افزایش سریع جمعیت سالمندان هنوز به مرحله آمادگی کامل نرسیده است.

وی گفت: از طرفی، طبقه‌بندی سنی جدید سازمان جهانی بهداشت، زنانه شدن سالمندی در ایران و افزایش هزینه‌های بستری و مراقبتی، همگی نشان می‌دهند که باید با اهتمام کامل، ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه متولیان امور سلامت در شهرستان‌ها قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تصور رایج و نادرست این است که همه سالمندان بیمار می‌شوند، در حالی که باید توجه داشت تنها حدود ۱۰ درصد از سالمندان به آلزایمر و ۴۰ درصد به بیماری‌های قلبی-عروقی مبتلا می‌شوند، این آمارها نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی علمی و رعایت سبک زندگی سالم، سالمندان می‌توانند دوران بازنشستگی را با سلامت و کرامت انسانی بیشتری سپری کنند.

دارابی خاطرنشان کرد: خانواده، مشارکت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی و ارتقای هوش معنوی از مؤلفه‌های کلیدی در سالمندی سالم و پویا به شمار می‌روند، بنابراین لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محله‌ای در تمام شهرستان‌های استان بوشهر، اقدامات جدی در راستای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت سالمندان صورت پذیرد.