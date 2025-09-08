خبر مهم معاون درمان وزارت بهداشت برای بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، در همایش مشترک معاونین توسعه و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از منابع اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی صرف پرداخت حقوق نیروهای شرکتی میشود، اظهار داشت: این موضوع یکی از عوامل اصلی انباشت بدهیها در دانشگاههاست که باید از طریق تصویب قوانین و مقررات مناسب ساماندهی شود.
وی همچنین درباره خدمات ویژه برای بازنشستگان کشوری افزود: بازنشستگان میتوانند از ۲۰ درصد تختهای VIP مراکز درمانی دولتی بهرهمند شوند که این خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تشکیل کد ۱۲۵ آتشنشانی در بیمارستانها، ادامه داد: این اقدام یک الزام اساسی است و در صورت بروز حادثه بدون این کد، مسئولیت مستقیم با بیمارستان خواهد بود.
رضوی به مدیریت منابع ارزی تجهیزات و دارو اشاره کرد و گفت: ما به التفاوت نرخ ارز این اقلام باید از محل بودجههای مشخص تأمین شود و دریافت هزینههای اضافی از مردم غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به تقسیم نیروی طرحی در دانشگاهها، آن را ابزاری مهم برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و خواستار افزایش هماهنگیها در این زمینه شد.
