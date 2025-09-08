سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظر به مباحث مطرح‌شده از سوی پلیس‌راه استان در کمیسیون ایمنی راه‌ها به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، موضوع افزایش ایمنی محدوده دو راهی پلیس‌راه شباب تا طاق گاورین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و عملیات روکش آسفالت و ایمن‌سازی محور هم‌اکنون در حال اجراست و طی یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر و با هدف ارتقای ایمنی محور که به دلیل کوتاهی مسیر به پایانه‌های مرزی مهران و سومار مورد استفاده ناوگان صادراتی و ترانزیتی قرار می‌گیرد، اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: اجرای این طرح همچنین به تسهیل در تردد وسایل نقلیه درون استانی کمک شایانی خواهد کرد.